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«До марта кукуем без Европы»: Собчак высказалась о путешествиях в пандемию 

Александра Нечаева 47 минут назад
«До марта кукуем без Европы»
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая призналась подписчикам своего микроблога, что перспектива дальнейшего отдыха на российских курортах ее не радует.
Как и многие коллеги-звезды, Ксении этим летом из-за пандемии коронавируса в мире пришлось провести отпуск не за границей, как она привыкла, а на отечественных курортах. Собчак отмечала, что на самом деле не так все и плохо, как она ожидала. Однако сегодня на личной странице в социальной сети Ксения призналась, что «есть компромиссы, для тебя невозможные».
Журналистка дала прогноз о разворачивающейся ситуации в коронавирусом в мире и посетовала на то, что, по всей вероятности, о новогодних праздниках за границей также придется забыть.

За это лето мы выяснили много вещей… Что на яхте можно и по Волге кататься, что Алтай — это клево, что Плес и Суздаль — это очень «ялярюс». Но когда я на секунду пытаюсь представить, какое столпотворение, полутрезвые «лыжники» и разухабистое русское катание ждет в «Роза Хуторе» на горе после Нового года, понимаю, что есть компромиссы для тебя невозможные. Но ситуация такова, что похоже до марта мы все кукуем без Европы…,

— с сожалением отметила Ксения.
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