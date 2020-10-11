Как родственники звезд сражаются за наследство

Фото: «Экспресс-газета»/Борис Кудрявов «Экспресс-газета»/Борис Кудрявов

Цивин - юрист, Дрожжина - актриса, эта пара после смерти Баталова убедила вдову и дочь артиста Марию в том, что они будут решать все имущественные вопросы и увековечат память Алексея Владимировича, создав фонд.

Стоит отметить, что у дочери Баталова Марии - ДЦП (результат родовой травмы). Она не ходит и почти не говорит, ей необходима помощь, которую обещали предоставить «опекуны». В итоге, по словам Леонтенко, Цивин и Дрожжина завладели их с дочкой имуществом. Гитана оформила на них гендоверенность и утверждает, что из-за этого они с дочкой лишились трех квартир, а также трети четырехкомнатной квартиры в Доме на набережной.

Недвижимость перешла к Дрожжиной на основании заключенного с Марией Баталовой договора о пожизненной ренте. Опустели и банковские ячейки, где было 107 тысяч долларов. Цивин обвинения отвергает - мол, доверенности вдова подписывала не только на их имя, а у Гитаны и Марии в собственности недвижимости на 100 миллионов рублей. Разбираться в этой запутанной истории будут следователи.

Внучка против папы и его любовницы

У Людмилы Марковны, скончавшейся 30 марта 2011 года, была единственная дочь Мария Королева , которая умерла три года назад от сердечного приступа на руках у дочери Лены. Елене Королевой сейчас 36 лет, она воспитывает 12-летнюю дочь Таисия.

После смерти Марии Королевой наследство Людмилы Марковны - две квартиры в столице и дачу в Подмосковье общей стоимостью около 50 миллионов рублей - перешло Елене и ее отцу Александру Королеву

Елена претендовала на большую часть имущества, и на то у нее, по словам женщины, были причины: Королева одна воспитывает дочь, да и вообще они с Таисией единственные кровные родственники Людмилы Гурченко

А у Александра и так есть несколько квартир в столице, однако он стал претендовать на наследство умершей жены. Елена возмущена: мол, вся недвижимость была куплена на деньги Гурченко, одна из квартир и вовсе изначально принадлежала родителям Людмилы Марковны.

Но вдовец Марии Королевой не хочет съезжать из квартиры, где живет Елена с дочкой. Вторая квартира сдается в аренду. Отец Елены судился за недвижимость, и по решению суда сейчас наследство Гурченко должно быть разделено на две равные части - между ее зятем и внучкой. Но Елена намерена сражаться дальше.

- Мы с адвокатом подали апелляцию, и в ноябре начнется ее рассмотрение, - заявила Елена «Телепрограмме». - У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса, она не дает нам договориться. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось.

И целой квартиры мало

Три года назад не стало Дмитрия Марьянова , а наследство актера так и не поделено. Этой осенью суды возобновятся. У актера остались три так называемых наследника первой очереди - 81-летний отец Юрий Георгиевич, 24-летний сын Даниил (от отношений с Ольгой Аносовой) и 34-летняя вдова Ксения Бик , которая прожила в браке с Дмитрием два года.

Вся недвижимость была приобретена артистом до вступления в брак, однако Ксения претендует на все, даже на домик, где живет папа Марьянова. Что еще делят? Бик со своей 12-летней дочерью, к появлению на свет которой Марьянов отношения не имеет, не стала выезжать из трешки на Хорошевском шоссе, где в годы брака жила с артистом.

Квартира оценивается в 18 миллионов рублей. Также Марьянов владел однушкой в Песчаном переулке (около 10 миллионов) и вышеупомянутой дачей в 70 км от Москвы (цена - не более 3 миллионов). Домик для папы Марьянов с братом построил давно, но бумаги на него оформил уже после женитьбы. Бик претендует даже на 1/3 доли в квартире родителей артиста (около 3 миллионов).

Отец Марьянова и его сын надеялись договориться с вдовой, оставив ей самую дорогую квартиру. Но Бик решила бороться и за остальное имущество.

«Ксения подала заявление о том, что дом был зарегистрирован в период брака и там ее доля», - рассказывает адвокат семьи Марьяновых Виктория Крылова.

Бик просила у наследников денег за ее отказ от претензий на все имущество, те денег не дали. Вдова хотела доказать, что ее дочь была на иждивении у Марьянова и, если бы суд ей не отказал, появилась бы еще одна наследница.

А в конце сентября на одном ток-шоу Бик сообщила, что у нее нашлось СМС Марьянова, в котором говорится о желании написать завещание в пользу Ксении и ее дочери.