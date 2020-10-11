Самбурская раскритиковала мужчин с низкой зарплатой

Актриса Настасья Самбурская , отвечая на вопросы в своем Instagram, раскритиковала мужчин, которые зарабатывают около 30 тысяч рублей, и предлагают ей выйти замуж.

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Один из пользователей соцсети спросил у артистки, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что людей этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Она отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, а за парковку — 20 тысяч. Кроме того, во время ремонта актриса снимает квартиру.

"Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?",

— отметила актриса.

В ответ Самбурская получила упрек, что, судя по ее ответам, настоящей любви не существует, а деньги — главная вещь в жизни.

В свою очередь, она напомнила, что "полжизни ... горбатилась, образование получала, работала. А сейчас приедет такой принц-романтик сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая "люблю тебя, чувствую что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе"".

Она предложила не обвинять ее в меркантильности, а искать девушку "попроще, о которой надо заботиться". Также артистке напомнили, что многие не зарабатывают столько денег, сколько она.

"Кто запрещал им выбрать профессию, которая смогла бы их обеспечить? Я?",

— ответила Самбурская.