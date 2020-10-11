Актриса резко высказалась на тему не умеющих зарабатывать хорошие деньги мужчин.
Фото: @samburskaya@samburskaya
На личной странице Самбурской один из подписчиков задал ей вопросЮ смогла бы она выйти замуж за простого мужчину, например, пожарного или полицейского. На что Настасья заявила, что у таких ухажеров практически нет шанса, поскольку они не будут в состоянии обеспечить ее. Актриса отметила, что люди подобных профессий зарабатывают в среднем около 30 тысяч рублей, а она примерно столько тратит лишь на коммунальные услуги.
Мы как жить будем? Или ты хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?,
— задала встречный вопрос актриса.
В ответ Настасью обвинили в меркантильности, отметив, что по ее мнению, вероятно, главное в жизни деньги, а любовь актрису не интересует в принципе.
На что Самбурская довольно резко ответила, что если мужчина не научился зарабатывать то ему стоит искать себе девушку попроще.
...Сейчас приедет такой принц-романтик сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая "люблю тебя, чувствую что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе",