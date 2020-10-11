"Хочешь жениться, чтоб я тебя обеспечивала?"

На личной странице Самбурской один из подписчиков задал ей вопросЮ смогла бы она выйти замуж за простого мужчину, например, пожарного или полицейского. На что Настасья заявила, что у таких ухажеров практически нет шанса, поскольку они не будут в состоянии обеспечить ее. Актриса отметила, что люди подобных профессий зарабатывают в среднем около 30 тысяч рублей, а она примерно столько тратит лишь на коммунальные услуги.