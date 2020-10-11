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Звезда «Квартета И» стал отцом в третий раз 

Teleprogramma.pro и ещё 7 2 часа назад
Звезда «Квартета И» стал отцом в третий раз
Фото: Teleprogramma.pro
У российского актера и участника комического театра «Квартет И» Леонида Бараца и его супруги Анны Моисеевой родился сын. Об этом артист сообщил в своем микроблоге. К посту актер прикрепил трогательное фото беременной жены. Мальчик родился в одной из частных клиник.
Как рассказывает сам Барац, малыш «появлялся непросто». Артист подчеркнул, что «основные действующие лица» — жена и новорожденный мальчик— отлично справились и держались молодцом. Также актер выразил свою благодарность врачу и акушерке медучреждения «за уверенность, профессионализм и человеческую теплоту!».

«Надеюсь, Марку часто будут встречаться такие люди!»,

— добавил счастливый отец.
Поклонники поспешили поздравить кумира с пополнением в семействе:

«Счастья безумного, хорошей судьбы и всего самого наилучшего всем участникам процесса», «Растите большими и здоровенькими!», «Поздравляю, вы герои!», «С замечательным наследником! Пора все начинать вспоминать, папа Леша»,

— написали в комментариях фанаты.
Артист указал рост и вес новорожденного: 4 кг и 55 см. «Богатырь!», — отметили подписчики.
К поздравлениям также присоединился Александр Ревва, Шура Би-2, Яна Расковалова и Оксана Лаврентьева.
Мальчика назвали Марком. Это третий ребенок артиста.
@lesha_barats
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