38-летняя беременная супруга Владимира Преснякова-младшего опубликовала устрашающий снимок в своем Instagram-аккаунте.

Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала снимок в белом махровом халате и … c облысевшей головой в своем микроблоге в Instagram.

В этом образе певица предстала в клипе на песню «Плачь», вышедшем в июле этого года. «Как Вы думаете на каком сроке снимался клип Плачь?» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены), — подписала Подольская.

@nataliapodolskaya

Несмотря на безобидную причину «облысения», подписчики не оценили перевоплощение супруги Преснякова-младшего. «Честно говоря, пугающее фото», «совсем не смешно и не очень приятно», «очень страшно и грустно», «сердце сжалось мгновенно» — написали они.

Напомним, что первые слухи о том, что в семье артистов ожидается пополнение, появились ещe в начале августа. Спустя две недели певица подтвердила свою беременность, опубликовав снимок в купальнике с подписью «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много».