38-летняя беременная супруга Владимира Преснякова-младшего опубликовала устрашающий снимок в своем Instagram-аккаунте.
Экс-участница «Фабрики звезд» опубликовала снимок в белом махровом халате и … c облысевшей головой в своем микроблоге в Instagram.
В этом образе певица предстала в клипе на песню «Плачь», вышедшем в июле этого года. «Как Вы думаете на каком сроке снимался клип Плачь?» (прим. WMJ.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранены), — подписала Подольская.
@nataliapodolskaya
Несмотря на безобидную причину «облысения», подписчики не оценили перевоплощение супруги Преснякова-младшего. «Честно говоря, пугающее фото», «совсем не смешно и не очень приятно», «очень страшно и грустно», «сердце сжалось мгновенно» — написали они.
Напомним, что первые слухи о том, что в семье артистов ожидается пополнение, появились ещe в начале августа. Спустя две недели певица подтвердила свою беременность, опубликовав снимок в купальнике с подписью «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много».
Владимир и Наталья состоят в браке уже более 10 лет и воспитывают 8-летнего сына Артемия. От Кристины Орбакайте у Преснякова есть ещё один сын — 29-летний Никита.