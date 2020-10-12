Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«С женщинами все сложно, но я не один»: Дмитрий Нагиев приоткрыл завесу личной жизни 

Teleprogramma.pro и ещё 2 4 часа назад
Нагиев: «С женщинами все сложно, но я не один»
Фото: Globallookpress.com
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своей личной жизни. Поговаривают, что он уже давно якобы живет на две семьи.
Одна в Москве, а вторая у него, возможно, находится в Санкт-Петербурге, куда он достаточно часто ездит. Сам он отвечает на вопросы о возлюбленных крайне уклончиво. Дмитрий Нагиев. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"
«С женщинами все сложно, но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моем возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим».
Актер заметил, что обожает лесть в свой адрес. «Я на лести сделал свою карьеру. Если хочешь добиться чего-то в этой жизни, то надо что-то делать регулярно. Я вот, например, регулярно хожу с спортзал. А еще я вынужден брить голову каждый день. Я каждый день свой кочан брею, а кто-то бороду бреет раз в неделю и возмущается», — сказал актер.
Напомним, что Дмитрий Нагиев был женат на телеведущей Алле Щелищевой. Они расстались в 2010 году. От нее у него есть сын Кирилл. Сегодняшняя личная жизнь актера покрыта тайной за семью печатями.
Видео дня. Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые показала своего мужчину «Я им слишком дорожу»: Самбурская впервые показала своего мужчину Стало известно, из-за чего расстались Кейт Миддлтон и принц Уильям Стало известно, из-за чего расстались Кейт Миддлтон и принц Уильям «Фото с примерки»: беременная Подольская показала, как выглядела на пятом месяце «Фото с примерки»: беременная Подольская показала, как выглядела на пятом месяце
Женский форум
Звёзды , Дмитрий Нагиев , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, чья внешность изменилась до неузнаваемости
Звезды, чья внешность изменилась до неузнаваемости
Елена Ксенофонтова рассказала о смерти детей
Елена Ксенофонтова рассказала о смерти детей
Фотограф показал свадьбу Пугачевой и Киркорова
Фотограф показал свадьбу Пугачевой и Киркорова
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
09:58
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
Здоровье
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
04:04
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
Здоровье Психология
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
02:35
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
Звёзды Дети
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
20:00
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
Еда Здоровье
Настоящие имена российских звезд
02:11
Настоящие имена российских звезд
Звёзды
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение