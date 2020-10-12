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«Это беда!»: Тарзан рассказал, как сын пережил известие о его измене 

Teleprogramma.pro и ещё 5 2 часа назад
Недавно известная семья Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) ославилась неприятной историей. Мужчина изменил своей жене, публично признался в этом, а его любовница Анастасия Шульженко распространила по СМИ кадры с фактом его неверности. Чета также выступила с заявлением в полицию, пара подозревает, что из их дома пропали деньги и ценности после визита подруги стриптизера и ее приятельницы.
Ксения Собчак, взявшаяся освещать этот «сериал», написанный самой жизнью, усомнилась в своем шоу, что воровство было на самом деле, заподозрив, что Королева решила таким образом отомстить. Однако певица заверила, что общение с полицией крайне неприятно, а она не мстительна, поэтому никогда бы не стала так поступать.
Ведущая во время эфира спросила Тарзана, как отнесся к этому скандалу его 19-летний сын Архип.

«Это беда!» — не стал скрывать танцор.

По его словам, парень — точная его копия и он прекрасно понимает, что чувствует его отпрыск. Тем более, что в юности ему пришлось пережить нечто подобное. Когда-то его отец хотел уйти из семьи, но мать не отпустила мужа. В результате ей удалось сохранить семью.
«Но я помню свою реакцию! Это рождает чувство отстраненности, ты понимаешь, что это беда, и тебе хочется просто спрятаться. Я не лезу, пройдет какое-то время, и я обязательно с ним поговорю. Сейчас он не будет со мной разговаривать», — поведал Тарзан.
Сергей не стал скрывать, что сын теперь относится к нему по-другому.
А вот Королевой хватило сил побеседовать с сыном. Она рекомендовала наследнику «мониторить» девушек, которых он водит домой, поскольку среди них могут «оказаться всякие». Как утверждает певица, ее сын посоветовал ей «не париться и расслабиться».
«Эта его легкость градус ситуации снизила», — утверждает Королева.
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Звёзды , Видео , Другое , Анастасия Шульженко , Ксения Собчак , Наташа Королева , Сергей Глушко
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