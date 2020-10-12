Соседов возмутился заработками Прилучного 

— Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно! — эмоционально высказался критик.

Соседов был удивлен, когда в программе выяснилось, что Павел Прилучный только за ипотеку каждый месяц платит от 300 до 500 тысяч рублей, а в год выходит около 6 миллионов рублей. Это значит, что заработки артиста намного больше этой суммы.

Актер сейчас пытается продать свой трехэтажный дом, который они вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце покупали в ипотеку, за 200 миллионов рублей. Но пока новые владельцы не нашлись.

Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.