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Соседов возмутился заработками Прилучного 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Соседов возмутился заработками Прилучного
Фото: Вечерняя Москва
Музыкальный критик Сергей Соседов в программе «Звезды сошлись» на НТВ возмутился, когда услышал, сколько зарабатывает в месяц актер Павел Прилучный.

— Кто такой этот Прилучный? Я вообще не знаю, кто это. Это не Иннокентий Смоктуновский, не Олег Борисов. За что ему платят такие деньги и кто платит? Почему инженеры, врачи, которые в пандемию работают, копейки имеют? А какие-то Прилучные и не пойми кто зарабатывают такие деньги. Это возмутительно! — эмоционально высказался критик.

Соседов был удивлен, когда в программе выяснилось, что Павел Прилучный только за ипотеку каждый месяц платит от 300 до 500 тысяч рублей, а в год выходит около 6 миллионов рублей. Это значит, что заработки артиста намного больше этой суммы.
Актер сейчас пытается продать свой трехэтажный дом, который они вместе с бывшей женой Агатой Муцениеце покупали в ипотеку, за 200 миллионов рублей. Но пока новые владельцы не нашлись.
Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака в феврале на своих страницах в соцсети Instagram. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.
После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный же призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления в адрес его близких и угрозы.
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Звёзды , Сергей Соседов , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Олег Борисов , Иннокентий Смоктуновский , Мирослава Карпович , НТВ
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