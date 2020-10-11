Маркл рассказала о своем состоянии из-за травли

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Новоиспеченную герцогиню Сассекскую сразу восприняли негативно как королевская семья, так и жители Великобритании. Больше всего окружающих смущало то, что Меган Маркл ранее уже была замужем. По мнению консервативного британского общества, избранница принца Гарри слишком современна для королевской семьи.

Наиболее тяжелым периодом для супружеской пары стал прошлый год: герцогиня родила принцу Гарри первенца, но даже это не смягчило нравы британцев. Вскоре Меган Маркл стала персоной нон-грата и основной мишенью для травли. Усугубило ситуацию и отказ герцогов Сассекских от королевских полномочий и обязанностей в январе этого года.

О том, с каким трудом звезда сериала «Форс-мажоры» перенесла то время, супруги рассказали в эфире подкаста Teenager Therapy, приуроченного к Всемирному дню психического здоровья.

«В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», — призналась герцогиня Сассекская.

Меган Маркл также поделилась своим способом сохранить нормальное психологическое состояние: во время отпуска по уходу за ребенком жена принца Гарри начала вести личный дневник. Ее супруг также нашел решение для борьбы со стрессом — внук королевы отказался от чтения новостей и начал практиковать медитации: