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Рудковскую обвинили в очередной «показухе» за дорогущую сумку от Dior 

News.ru и ещё 1 4 часа назад
Рудковскую обвинили в очередной «показухе»
Фото: News.ru
Яна Рудковская в очередной раз подверглась жёсткой критике за похвальбу богатством и выставлением достатка напоказ. На этот раз поводом для осуждения стала новая люксовая сумка продюсера от Dior.
За брендовую вещь, как выяснили СМИ, телеведущая «отвалила» 240 тыс. рублей за саму сумку и 115 тыс. рублей за отдельно продающийся ремень. При этом сама телеведущая выглядела на фото очень довольной.
А какое сегодня прекрасное воскресенье, и какая хорошая погода в Москве! Собираемся болеть за нашу команду, — подписала снимок Рудковская, имея в виду фигуристов, которые занимаются у её мужа Евгения Плющенко.
Но вместо того, чтобы порадоваться за светскую львицу, подписчики накинулись на неё с упрёками. Подписчики увидели в публикации скрытую рекламу, хвастовство дорогой вещью, к тому же её обвинили в том, что продюсер посещает массовые мероприятия, подвергая опасности своих родных и близких. И это при том, что в семье появился новорожденный ребёнок.
@rudkovskayaofficial
Многие пользователи сошлись во мнении, что как мать Яна Рудковская совсем не уделяет времени младшему сыну Арсению, рождённому от суррогатной матери. В блоге телезвезды мало совместных фото с малышом.
И напоследок Рудковскую раскритиковали в пух и прах за использование фотошопа. На снимках, пишут пользователи, звезда так «помолодела», что её невозможно узнать.

«Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список Forbes и ведут себя куда скромнее», — пришли к выводу подписчики.

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Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Forbes
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