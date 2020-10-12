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«Похожа на Тилля»: Лобода впервые показала лицо младшей дочери 

Мира Маркина 4 часа назад
Лобода впервые показала лицо младшей дочери
Фото: @lobodaofficial
Светлана Лобода впервые показала лицо двухлетней дочери Тильды.
Певица родила младшую дочь в мае 2018 года в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса. Все это время звезда тщательно скрывала лицо наследницы, показывая ее в Сети так, чтобы не было видно лица. Однако на днях артистка все же решила познакомить подписчиков с ребенком.
Лобода поделилась снимком с Тильдой, подписав его:

"Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку".

@lobodaofficial
В комментариях подписчики принялись рассуждать, похожа ли девочка на Тилля Линдеманна, солиста группы Rammstein%

«Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», «А Тильда похожа на Свету», «Похожа», «Тоже крупненькая», «Люди, вам какая разница? Лучше посмотрите на эту прекрасную девочку. Тильда прекрасна», «Мамина копия!», «Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты, как у старшей дочери», «А мне кажется, все-таки похожа на Тилля, но и мамино есть, безусловно».

Долгое время в шоу-бизнесе ходили слухи о том, что Лобода именно от него родила ребенка. Однако ни она, ни музыкант эту информацию не подтверждали.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что забеременевшая в 13 лет школьница показала дочь.
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Звёзды , Светлана Лобода
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