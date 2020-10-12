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Рудковскую обвинили в очередной «показухе» 

Мира Маркина 3 часа назад
Яну Рудковскую вновь осудили за хвастовство богатой жизнью. На этот раз поводом для "хейта" стала люксовая сумка Dior.
Как выяснили СМИ, продюсер заплатила за аксессуар 240 тысяч рублей. Вдобавок к этому Рудковская приобрела ремень для сумки за 115 тысяч рублей. Сама звезда на фото выглядела крайне довольной (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.):

"А какое сегодня прекрасное воскресенье, и какая хорошая погода в Москве! Собираемся болеть за нашу команду",

— подписала публикацию жена фигуриста Евгения Плющенко.
@rudkovskayaofficial
Однако вместо того, чтобы порадоваться за светскую львицу, подписчики осудили ее тщеславие, а также заподозрили в посте скрытую рекламу. Кроме того, Рудковская подверглась критике за то, что посещает массовые мероприятия в период пандемии, и при этом совсем не уделяет внимания новорожденному ребенку:

"Какая же это показуха! Укладка, одежда, сумка, даже приобретение ребенка! Есть женщины, которые входят в список Forbes и ведут себя куда скромнее"

"Яна, вы точно ребенка приобрели? А не собачку, а то как то ни слова о младенце, а все дела, дела, дела))) будьте здоровы!"

"Очень странно. Взять туже Леру Кудрявцеву. Она вся была и есть в дочери. Прям видно, что мама. А здесь, как будто купили и отдали няням. Как то на маму не похожа".

"Когда есть деньги то всегда хорошее настроение".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рудковскую раскритиковали за дорогую детскую мебель.
Женский форум
Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Лера Кудрявцева , Евгений Плющенко , Forbes
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