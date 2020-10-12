Андрейченко вышла на связь после стихийного бедствия

Актриса рассказала о ситуации после урагана в Канкуне

Наталья Андрейченко , с которой несколько дней не было связи, наконец, сообщила подробности ситуации в Мексике после прохождения урагана Дельта.

Напомним, что несколько дней назад местные власти провели эвакуацию населения, и Андрейченко вынуждена была срочно покинуть собственную виллу.

Актриса рассказала, что смогла отсидеться в маленьком и очень дешевом отеле в зоне безопасности, где, по ее словам, «все было очень хорошо, и до урагана даже телевизор работал и кондиционер. А после урагана пропало электричество». Однако Наталья считает, что ей очень повезло, потому что туристы дорогих отелей на побережье Карибского моря пережили большие испытания — военные всех поголовно выселяли с первой линии и размещали как попало — в какие-то бомбоубежища, в тесные комнаты по много людей, поскольку устроить многочисленных отдыхающих было просто некуда.

Сама Наталья Андрейченко на несколько дней оказалась без связи, но смогла упросить охрану закрытого отеля на побережье пустить ее на несколько секунд, чтобы воспользоваться вай-фаем и передать привет своим поклонникам.

Сейчас опасность миновала, но в настоящее время вернуться к себе на виллу, где осталась ее собачка, актриса не может — все дороги в Канкуне завалены столбами и расчистить проезд власти обещают только к завтрашнему дню.