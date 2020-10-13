Фанаты заподозрили Боню в увеличении груди 

40-летняя инстадива Виктория Боня на днях поделилась с фанатами своим преображенияем — красотка покрасилась в рыжий цвет. Впрочем, фанаты обратили внимание не только на смену имиджа, но и на заметно округлившийся бюст инстадивы — грудь будто бы стала заметно больше.

@victoriabonya

Перемены в объеме груди заметили фанаты Виктории и развели горячие споры в комментариях: «Груди раньше не было же…импланты?», «Она уже раз 5-й грудь увеличила. Своя у нее Нулевка», «Еще раз грудь увеличили?», «Импланты новые вставили?» и тому подобные.

Напомним, что летом Виктория рассказывала фанатам, что ее квартиру в Монако ограбили, а потому она теперь будет выкладывать фото двухнедельной давности, чтобы не разглашать свое местоположение. Может быть, Виктория таким способом просто скрывала период пребывания в клинике пластической хирургии?