Пресняков откровенно рассказал о романе с Орбакайте

«Мы познакомились на программе «Голубой огонек» в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна».
"Все девчонки отвязные, а она была безумно скромной, интеллигентной, умной. Она была очень тонкая и стеснительная. Я посмотрел фильм «Чучело» с ее участием, который меня просто убил. Это был бурный роман. Наша совместная жизнь была с любовью прожита".
"Я не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится, к сожалению, только годам к сорока. Дай бог к 35. Надо понимать, что любовь — это работа. Не должен близкий человек видеть таким тебя, какой ты на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной".