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«Я был не святой»: Пресняков откровенно рассказал об отношениях с Орбакайте 

Мира Маркина 3 часа назад
Пресняков откровенно рассказал о романе с Орбакайте
Фото: РИА Новости
Владимир Пресняков в эфире шоу "Судьба человека" откровенно рассказал об отношениях с бывшей гражданской женой Кристиной Орбакайте.
Певец вспомнил, что их роман начинался стремительно:

«Мы познакомились на программе «Голубой огонек» в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна».

Артист признался, что его покорила скромность певицы и непосредственность:

"Все девчонки отвязные, а она была безумно скромной, интеллигентной, умной. Она была очень тонкая и стеснительная. Я посмотрел фильм «Чучело» с ее участием, который меня просто убил. Это был бурный роман. Наша совместная жизнь была с любовью прожита".

В 1991 году у пары родился сын Никита. Однако спустя какое-то время Орбакайте и Преснякову пришлось разойтись. По словам певца, в разрыве был виноват только он:

"Я не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится, к сожалению, только годам к сорока. Дай бог к 35. Надо понимать, что любовь — это работа. Не должен близкий человек видеть таким тебя, какой ты на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бузову уличили в новом романе.
Женский форум
Звёзды , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Алла Пугачева
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