Пресняков откровенно рассказал о романе с Орбакайте

"Я не соблюдал божественные истины, которым мужчина учится, к сожалению, только годам к сорока. Дай бог к 35. Надо понимать, что любовь — это работа. Не должен близкий человек видеть таким тебя, какой ты на самом деле. Потому что ты ужасен. Надо вместе работать над любовью. Я не был готов, что человек, с которым ты вместе, пойдет в другую сторону. У нее появились новые друзья. Быстро все произошло. Все куда-то разрушилось. Я не мог дозвониться до нее сутками. Для меня это была трагедия. Мы потом начали встречаться раз в полгода. Это уже была не семейная жизнь. Да и я был не святой человек, заряжал по полной".