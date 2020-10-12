Королева: «У меня было всего два мужчины»

«У меня в жизни было всего два мужчины — первый муж и второй. Я этому очень рада, хотя иногда и завидую тебе. Смотрю на тебя и думаю: "Молодец девка, она себе в жизни ни в чем не отказывает, делает так: нравится чувак — она с ним, не нравится — следующий". Но я другая, я так не могу, мне так не хочется. Я правда очень рада, что в моей жизни было только два мужчины. Два! Хотя я не удивлюсь, глядя на ситуацию, в которой мы оказались сейчас, если очередной какой-нибудь центральный канал найдет какого-нибудь хрена за бабки, который придет на очередную передачу на какой-нибудь детектор и начнет расписывать, как он меня во всех позах…», — рассказала певица в шоу Ксении Собчак.

Первым мужем Наташи Королевой стал певец и композитор Игорь Николаев , с которым она познакомилась в 16 лет, они прожили в браке 9 лет. В 2003 году исполнительница вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко , у супругов есть 18-летний сын Архип.

Напомним, несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном. Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге.

Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле. Недавно Наталья и Сергей дали первое совместное интервью после скандала Ксении Собчак, вторая часть которого появилась в Сети 12 октября.