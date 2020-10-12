Все новости на карте

Певица Ольга Бузова потребовала отдать в церковь все цветы, полученные на гастролях в Екатеринбурге. Об этом говорится в райдере артистки, детали которого раскрыл портал E1.RU.

Отмечается, что, передав цветы в любую церковь с вложенной в них запиской «От Ольги Бузовой», организаторам концерта необходимо прислать директору исполнительницы фото с подтверждением.

Артистка также потребовала предоставить ей водителя, знающего достопримечательности города, который при этом не идет с пассажирами на контакт первым. Команде Бузовой организаторы обязались предоставить коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.

Отдельным пунктом Бузова в райдере запрещает делать с ней сэлфи как гостям, так и работникам концертной площадки.

В декабре 2019 года были раскрыты детали райдера группы «Ленинград», которая считается самым дорогостоящим музыкальным коллективом России.