Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Стали известны условия Ольги Бузовой для гастролей 

Lenta.ru 2 часа назад
Певица Ольга Бузова потребовала отдать в церковь все цветы, полученные на гастролях в Екатеринбурге. Об этом говорится в райдере артистки, детали которого раскрыл портал E1.RU.
Отмечается, что, передав цветы в любую церковь с вложенной в них запиской «От Ольги Бузовой», организаторам концерта необходимо прислать директору исполнительницы фото с подтверждением.
Артистка также потребовала предоставить ей водителя, знающего достопримечательности города, который при этом не идет с пассажирами на контакт первым. Команде Бузовой организаторы обязались предоставить коньяк и кальян на грейпфрутовой чаше.
Отдельным пунктом Бузова в райдере запрещает делать с ней сэлфи как гостям, так и работникам концертной площадки.
В декабре 2019 года были раскрыты детали райдера группы «Ленинград», которая считается самым дорогостоящим музыкальным коллективом России.
Последние новости
Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса Кремль опроверг возможность полного локдауна из-за коронавируса В Евросоюзе собрались ввести санкции против Лукашенко В Евросоюзе собрались ввести санкции против Лукашенко Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Звёзды , Видео , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перенесший инсульт Дибров сделал пластику
Перенесший инсульт Дибров сделал пластику
Королева: «У меня было всего два мужчины»
Королева: «У меня было всего два мужчины»
За какие действия на балконе вас оштрафуют
За какие действия на балконе вас оштрафуют
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
09:58
Что будет с телом, если ежедневно стоять в планке
Здоровье
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
04:04
Врач рассказала, как пережить новую пандемию
Здоровье Психология
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
02:35
Телезвезда призналась, что ее сын неизлечимо болен
Звёзды Дети
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
20:00
Стало известно, что находят в магазинных пельменях
Еда Здоровье
Настоящие имена российских звезд
02:11
Настоящие имена российских звезд
Звёзды
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
04:41
Звездные мужчины, выбравшие жен постарше
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение