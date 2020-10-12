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Перенесший инсульт Дибров сделал пластику 

Клео.Ру 2 часа назад
Поклонники мужчины обеспокоены. Неужели внешняя красота стоит невероятного риска для собственного здоровья? Хейтеры парируют, что мужчина пытается соответствовать молодой жене.
СМИ часто обсуждали Дмитрия Диброва в контексте его любовных приключений. Мужчина получил славу ловеласа, но больше всего зрителей впечатляло не число жен и любовниц, а их возраст. Телеведущий выбирал себе в спутницы очень молодых девушек.
Разница в возрасте с его последней законной супругой составила немало — 29 лет. В середине июля Полина отпраздновала 31-летие, а Диброву уже исполнилось 60 лет.
На днях мужчина вышел в свет. Поклонники были удивлены. Дмитрий заметно преобразился внешне. Ранее у него были заметны брыли и залысины, а сейчас он — обладатель четкого контура лица, стильной прически и легкой щетины.
Клео.Ру
Пользователи сети уверены, что мужчина сделал пластику. Другими способами убрать обвисшую кожу в области подбородка сейчас просто невозможно. Они отметили, что Дмитрий выглядит стильно, но в его случае это большие риски для здоровья.
Зимой 2020 года мужчина перенес инсульт и признался: был сильно напуган и еле оправился. Врачи предупредили, что второй и третий раз могут быть чреваты серьезными проблемами для здоровья. Вряд ли организм так легко справится с последствиями кровоизлияния
Зрители не понимают, неужели гонка за красотой стоит самого дорогого — здоровья и жизни.
Хейтеры радостно потирают руки и парируют, что Дмитрий просто обязан соответствовать молодой жене. Ему ничего не остается, как гнаться за красотой, рискуя собственным здоровьем.
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Звёзды , Видео , Дмитрий Дибров , Клео.Ру
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