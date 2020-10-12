Тогда, в каждой семье с предвкушением ждали новую серию о жизни страптивой красавицы Милагрос, которую так талантливо сыграла Орейро. После успеха сериала по всему миру стали слушать и ее песни. Однако интересно, что спустя годы любовь российского зрителя к Орейро не угасает — 43-летняя актриса каждый год устраивает тур по российским городам и уже неплохо понимает русский.