Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро
пользуется особой популярностью в нашей стране еще со времен культового сериала "Дикий ангел", транслировавшегося в России в начале двухтысячных.
Тогда, в каждой семье с предвкушением ждали новую серию о жизни страптивой красавицы Милагрос, которую так талантливо сыграла Орейро. После успеха сериала по всему миру стали слушать и ее песни. Однако интересно, что спустя годы любовь российского зрителя к Орейро не угасает — 43-летняя актриса каждый год устраивает тур по российским городам и уже неплохо понимает русский.
Телезвезду традиционно приглашают на шоу "Вечерний Ургант", где зрители восхищаются тем, как выглядит аргентинская красавица в своем возрасте.
Яркая латиноамериканка остается все такой же притягательной и харизматичной, считают фанаты.
Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Однако фото, которые сама Орейро опубликовала на днях в своем Instagram удивили и даже напугали поклонников звезды. Многие решили, что женщина выглядит больной.
"Кошмар... Переживаем за Нати! Будто другой человек. Надеемся, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем", — подобные комментарии оставляют пользователи Сети.