Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

Как теперь выглядит Наталья Орейро и почему ее фанаты напуганы

Диана Товсепова
1 час назад
Аргентинская певица и актриса Наталья Орейро пользуется особой популярностью в нашей стране еще со времен культового сериала "Дикий ангел", транслировавшегося в России в начале двухтысячных.
Тогда, в каждой семье с предвкушением ждали новую серию о жизни страптивой красавицы Милагрос, которую так талантливо сыграла Орейро. После успеха сериала по всему миру стали слушать и ее песни. Однако интересно, что спустя годы любовь российского зрителя к Орейро не угасает — 43-летняя актриса каждый год устраивает тур по российским городам и уже неплохо понимает русский.
Телезвезду традиционно приглашают на шоу "Вечерний Ургант", где зрители восхищаются тем, как выглядит аргентинская красавица в своем возрасте.
Соцсети
Яркая латиноамериканка остается все такой же притягательной и харизматичной, считают фанаты.
Кадр из шоу "Вечерний Ургант"
Однако фото, которые сама Орейро опубликовала на днях в своем Instagram удивили и даже напугали поклонников звезды. Многие решили, что женщина выглядит больной.
@nataliaoreirosoy
"Кошмар... Переживаем за Нати! Будто другой человек. Надеемся, что у нее нет серьезных проблем со здоровьем", — подобные комментарии оставляют пользователи Сети.
@nataliaoreirosoy
Звёзды,Видео,Наталья Орейро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители