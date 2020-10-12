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«У меня в жизни было всего два мужчины»: Королева о личной жизни 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Певица Наташа Королева стала гостьей в эфире программы «Осторожно, Собчак!». В беседе с ведущей артистка раскрыла неожиданные детали личной жизни.
По словам исполнительницы, в ее жизни было всего два мужчины. Наташа отметила, что очень рада этому. Но при этом она призналась, что все-таки немного завидует Собчак.

«У меня в жизни было всего два мужчины — первый муж и второй. Я этому очень рада, хотя иногда и завидую тебе. Смотрю на тебя и думаю: "Молодец девка, она себе в жизни ни в чем не отказывает, делает так: нравится чувак — она с ним, не нравится — следующий"»,

— поделилась певица в шоу Ксении Собчак.
Королева отметила, что она «другая, она так не может, ей так не хочется». Но она также отметила, что не удивится, если внезапно какой-нибудь центральный канал найдет мужчину, который за деньги публично заявит, что имел интимные отношения с Наташей.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Королева обратилась к поклонникам.
Женский форум 20
Звёзды , Видео , Ксения Собчак , Наташа Королева
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