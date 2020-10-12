Певица Наташа Королева стала гостьей в эфире программы «Осторожно, Собчак !». В беседе с ведущей артистка раскрыла неожиданные детали личной жизни.

По словам исполнительницы, в ее жизни было всего два мужчины. Наташа отметила, что очень рада этому. Но при этом она призналась, что все-таки немного завидует Собчак.

«У меня в жизни было всего два мужчины — первый муж и второй. Я этому очень рада, хотя иногда и завидую тебе. Смотрю на тебя и думаю: "Молодец девка, она себе в жизни ни в чем не отказывает, делает так: нравится чувак — она с ним, не нравится — следующий"»,

— поделилась певица в шоу Ксении Собчак.

Королева отметила, что она «другая, она так не может, ей так не хочется». Но она также отметила, что не удивится, если внезапно какой-нибудь центральный канал найдет мужчину, который за деньги публично заявит, что имел интимные отношения с Наташей.