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Пригожин ответил на слова Самбурской о зарплате мужчин 

News.ru 33 минуты назад
Пригожин ответил на слова Самбурской о зарплате мужчин
Фото: News.ru
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания Настасьи Самбурской. Актриса ранее заявила, что никогда бы не вышла замуж за простого работягу, например, за пожарного, из-за его низкой зарплаты.

Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому что, вероятно, никогда не любила. И её никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается, — заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.

Он добавил, что когда любишь человека, становится неважно, чем он занимается. По его словам, люди делятся на две категории: одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие пытаются обвинять окружающих в собственных проблемах.
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Звёзды , Настасья Самбурская , Иосиф Пригожин , РЕН ТВ
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