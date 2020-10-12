Пригожин ответил на слова Самбурской о зарплате мужчин 

Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому что, вероятно, никогда не любила. И её никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается, — заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.