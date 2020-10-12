Пригожин ответил на слова Самбурской о зарплате мужчин 

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания Настасьи Самбурской. Актриса ранее заявила, что никогда бы не вышла замуж за простого работягу, например, за пожарного, из-за его низкой зарплаты.
Я уважаю профессионалов в любой области. Я уверен, что Самбурская сказала, что никогда не выйдет замуж за пожарного, потому что, вероятно, никогда не любила. И её никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается, — заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.
Он добавил, что когда любишь человека, становится неважно, чем он занимается. По его словам, люди делятся на две категории: одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие пытаются обвинять окружающих в собственных проблемах.