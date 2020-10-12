«Ее никогда не любили»: Пригожин о Самбурской

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание Настасьи Самбурской , которая заявила, что никогда бы не вышла за простого работягу, например, за пожарного, из-за его низкого уровня зарплаты.

По словам Пригожина, он уважает профессионалов всех областей. Он уверен в том, что актриса придерживается такого мнения, так как никогда никого не любила по-настоящему.

«И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается,

— заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.

Также продюсер отметил, что все люди делятся на два категории. Одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие пытаются обвинять окружающих в собственных проблемах.