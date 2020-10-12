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Пригожин отреагировал на слова Самбурской о зарплате мужчин 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Ее никогда не любили»: Пригожин о Самбурской
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на высказывание Настасьи Самбурской, которая заявила, что никогда бы не вышла за простого работягу, например, за пожарного, из-за его низкого уровня зарплаты.
По словам Пригожина, он уважает профессионалов всех областей. Он уверен в том, что актриса придерживается такого мнения, так как никогда никого не любила по-настоящему.

«И ее никогда не любили. Ведь если человека любишь, то тебе неважно, чем он занимается,

— заявил Пригожин в беседе с РЕН ТВ.
Также продюсер отметил, что все люди делятся на два категории. Одни, переживая трудности, становятся добрее, а другие пытаются обвинять окружающих в собственных проблемах.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Соседова возмутили гонорары Прилучного.
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Звёзды , Настасья Самбурская , Иосиф Пригожин , РЕН ТВ
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