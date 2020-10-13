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Любовница Тарзана попала в больницу и назвала это расплатой 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Расплачиваюсь»: любовница Тарзана попала в больницу
Фото: @tarzan___official
Скандал, связанный с изменой Тарзана певице Наташе Королевой, наделал много шума и даже привел главного участника конфликта к срыву. Стриптизер был вынужден лечь под капельницу. А сегодня его возлбленная ответила тем же.
В своем Инстаграме Анастасия Шульженко выложила фото из больничной палаты и написала пост, в котором признается, что не понимает происхоодящего.

«За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь!? За 1,5 года счастья!? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в преследующего тебя гонителя!?»

Девушка объяснила, что сейчас ее жизнь похожа на балаган. Также она заявила, что в этом скандале у нее пошатнулось здоровье, недавно она пережила сотрясение мозга. Во всем, по ее мнению, виноваты Глушко и Королева.

«Я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели…».

Девушка до сих пор придерживается версии, что у них с Тарзаном была любовь. Ткже она призвала певицу и ее мужа к совести, так как они оболгали ее, обвинив в краже.
Ранее "Рамблер" сообщал три главные причины для мужских измен.
Женский форум
Звёзды , Анастасия Шульженко , Наташа Королева
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