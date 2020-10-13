От жестокого разочарования в партнере, к сожалению, нельзя застраховаться. Часто оказывается так, что с виду любящие и проявляющие заботу мужчины оказываются настоящими мучителями. WMJ.ru сделал подборку звездных красоток, которые стали жертвами домашнего насилия и не побоялись публично об этом рассказать.

Валерия

На сегодняшний день Валерия счастлива в браке с Иосифом Пригожиным . Звездная чета, недавно отметившая 16-ю годовщину свадьбы, живет душа в душу и подает пример супружеской гармонии остальным. Однако немногие знают, что прежде чем найти родственную душу в продюсере, певица вдоволь натерпелась горя.

Первый муж Валерии Леонид Ярошевский пытался покончить с собой, не смирившись с ее уходом, а второй, Александр Шульгин , и вовсе оказался тираном. Они прожили вместе десять лет, нажили троих детей — Анну, Артемия и Арсения.

И все бы ничего, но композитор злоупотреблял вредными привычками, поднимал руку на молодую супругу и собственных детей.

В эфире шоу «Секрет на миллион» Валерия вспомнила, как Александр Шульгин воткнул ей в ногу нож спустя две недели после первых родов, как она маскировала синяки с помощью косметики и с ужасом ждала выходных, когда он издевался над ней от нечего делать. Особенно досталось среднему.

Однажды он избил его и посадил его в вольер к нашей здоровой псине, — с ужасом рассказала Валерия Лере Кудрявцевой о том, как Александр Шульгин наказал Артемия.

Марине Александровой сполна досталось от гражданского супруга Александра Домогарова . Их роман начался на съемках сериала «Звезда эпохи», в котором актеры сыграли влюбленную пару.

Global Look Press

Экранные чувства перешли в реальную жизнь, но ни к чему хорошему не привели. Они прожили вместе всего пару лет, но и в этот недолгий срок Александр Домогаров успел измучать молодую пассию пагубными пристрастиями, неоднократными изменами и рукоприкладством.

Вопреки всему, Марина Александрова не проронила ни одного плохого слова в адрес бывшего.

Актриса объясняла синяки собственной неуклюжестью, но мало кто верил ей — звезда «Графини де Монсоро» слыл тираном еще во время брака с Натальей Громушкиной.

Сегодня Марина Александрова вместе с режиссером Андреем Болтенко воспитывает двоих очаровательных детей — 8-летнего Андрея и 5-летнюю Екатерину. На днях актриса дала WMJ.ru эксклюзивное интервью, в котором рассказала о съемках в сериале «Катран» и о том, на что ей пришлось пойти ради роли.

На долю звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк выпало немало испытаний, одно из которых — брак с абьюзером. Если фигурист Петр Чернышев души не чает в актрисе и делает все возможное и невозможное, чтобы помочь ей справиться с онкологией, то бизнесмен Дмитрий Стрюков вел себя иначе.

В эфире программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ знакомые Анастасии Заворотнюк раскрыли ужасающие подробности ее второго брака, в котором родилось двое детей — Анна и Майкл. Виктория-Пьер Мари назвала Дмитрия Стрюкова «узурпатором», который «взял себе наложницу в дом», а Лия Волянская и вовсе заявила: «Она жила с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя».

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не подтвердила эти слова.

«ТВ не смотрю и СМИ не читаю. Ничего не согласовывают и пишут полный бред», — ответила девушка на вопросы фолловеров в Instagram.

На сцене Кристина Орбакайте всегда сияла и улыбалась, но в жизни у артистки было много неприятных событий. И все они связаны с ее экс-супругом Русланом Байсаровым. Бизнесмен из Чечни проявлял агрессию даже в то время, когда певица находилась в ожидании ребенка.

Global Look Press

Поначалу это были психологические атаки, а потом Байсаров дошел и до рукоприкладства. Рождение сына ситуацию не изменило. Дени стал буквально яблоком раздора между своими родителями.

Когда мальчику было 11 лет, отец увез его в Чечню и не давал Кристине видеться с ребенком. Спустя некоторое время экс-супругам удалось заключить мир. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова , с которым живет по сей день и воспитывает дочь Клавдию.

Жасмин

Унижение и побои Жасмин терпела на протяжении 11 лет — столько длился ее брак с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. О вспыльчивом характере мужчины общественность узнала в 2006 году, когда певица оказалась на больничной койке с черепно-мозговой травмой, сломанным носом и множественными ссадинами.

Global Look Press

Когда Жасмин выписалась из больницы, она рассказала журналистам шокирующие подробности семейной драмы. Как оказалось, Вячеслав несколько дней избивал жену, заставляя подписывать документы об отказе от права на ее песни. Сейчас экс-супруги, разумеется, не подходят друг к другу и на пушечный выстрел, несмотря на то что у них есть общий сын Михаил.

В январе 2017 года Елена Ксенофонтова шокировала поклонников подробностями своей личной жизни. Звезда сериала «Кухня» откровенно рассказала о том, как ее бывший гражданский муж Александр Рыжих не просто поднял на нее руку, а обвинил ее в нападении и причинении телесных травм — на самом деле она оборонялась и пыталась защититься.

Global Look Press

По словам актрисы, тем самым он намеревался лишить ее родительских прав и отобрать подаренную ей квартиру. Судебные тяжбы длились в течение четырех лет, и этим летом, наконец, завершились в пользу Елены Ксенофонтовой.

Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница; что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей. А сегодня победа! Пусть, вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса,

— поделилась Елена Ксенофонтова с фолловерами в Instagram.

Модели и звезде 7-го сезона шоу «Холостяк» с Антоном Криворотовым Лизе Адаменко всего 21 год, а за ее плечами большой, ни с чем не сравнимый жизненный опыт. Когда ей было 13 лет, олигарх Валентин Иванов насильно лишил ее девственности, а несколько лет спустя сделал ее своей женой.

Сначала мужчина буквально носил свою юную избранницу на руках, а после жестоко избивал и унижал ее.

Мой экс-муж был тираном и принес кусочек ада в нашу жизнь,

— цитирует Лизу Адаменко издание StarHit.

В прошлом месяце Лиза Адаменко выпустила книгу под названием «Закрыла», в которой изложила всю подноготную неудачного брака.