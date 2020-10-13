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«Николаев мило сообщил»: Подольская вспомнила, как ей сказали об отношениях Преснякова с Ленской 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Подольская вспомнила, как узнала о браке Преснякова
Фото: Globallookpress.com
Певица Наталья Подольская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, что на момент знакомства с музыкантом Владимиром Пресняковым тот уже был женат на модельере Елене Ленской, но ей ничего не сказал.
«Женат он был, а мне не сказал правду. Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы была невозможна. Они на тот момент с Леной были в стадии развода. Это был просто юридический момент, как мне позже объяснили. Мне Игореша Николаев мило сообщил. Я написала Володе смс, что мы расстаемся. Он, кстати, мне до сих пор не может это простить. Мы полгода не были вместе. Но я все время думала о Володе. Я первая решила пойти на примирение, позвонила ему».
Как отметил присутствующий в студии Владимир Пресняков, вся пресса в те годы писала, что Ленская уже с ним не живет.
«Я смирился, что Наташа от меня ушла. А потом Туся первая позвонила. Я был с сыном Никитой на лыжах во Франции. У меня не было обиды. Просто я не понимал, почему меня бросили. Я хотел получить адекватные ответы на свои вопросы», — сказал он.
Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила ему сына Артемия. Скоро у пары должен появиться второй ребенок.
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Звёзды , Наталья Подольская , Владимир Пресняков , Елена Ленская
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