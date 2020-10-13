Подольская вспомнила, как узнала о браке Преснякова

«Женат он был, а мне не сказал правду. Я очень сильно испугалась, потому что для меня роль разлучницы была невозможна. Они на тот момент с Леной были в стадии развода. Это был просто юридический момент, как мне позже объяснили. Мне Игореша Николаев мило сообщил. Я написала Володе смс, что мы расстаемся. Он, кстати, мне до сих пор не может это простить. Мы полгода не были вместе. Но я все время думала о Володе. Я первая решила пойти на примирение, позвонила ему».

Как отметил присутствующий в студии Владимир Пресняков, вся пресса в те годы писала, что Ленская уже с ним не живет.

«Я смирился, что Наташа от меня ушла. А потом Туся первая позвонила. Я был с сыном Никитой на лыжах во Франции. У меня не было обиды. Просто я не понимал, почему меня бросили. Я хотел получить адекватные ответы на свои вопросы», — сказал он.

Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. В 2015 году певица подарила ему сына Артемия. Скоро у пары должен появиться второй ребенок.