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Знакомый Лопыревой сообщил о ее расставании с мужем из-за нехватки денег 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Близкий знакомый модели Виктории Лопыревой сообщил, что в ближайшем будущем девушка планирует развестись со своим мужем бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».
Как отмечает источник, причиной для разлада в семье стала финансовая нестабильность мужчины и невозможность обеспечить семью.

«Деньги закончились совсем. Он в долгах».

Лопырева уже больше месяца не выкладывает снимки с любимым в социальных сетях, хотя раньше совместные кадры на ее страничке появлялись чуть ли не каждый день. Сама она сейчас с сыном от Булатова отдыхает в Турции.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему женщины в России все чаще разводятся с мужьями.
Звёзды , Видео , Виктория Лопырева
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