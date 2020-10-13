Близкий знакомый модели Виктории Лопыревой сообщил, что в ближайшем будущем девушка планирует развестись со своим мужем бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Как отмечает источник, причиной для разлада в семье стала финансовая нестабильность мужчины и невозможность обеспечить семью.

«Деньги закончились совсем. Он в долгах».

Лопырева уже больше месяца не выкладывает снимки с любимым в социальных сетях, хотя раньше совместные кадры на ее страничке появлялись чуть ли не каждый день. Сама она сейчас с сыном от Булатова отдыхает в Турции.