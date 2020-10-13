«У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника»

«Просто сейчас мы живем в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает "в кресле за столом". Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты, никуда не девается! И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю, как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием»,