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Ксения Бородина резко высказалась о ленивых современных мужчинах 

Letidor.ru 1 час назад
«У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника»
Фото: Letidor.ru
Ксения Бородина резко высказалась о ленивых современных мужчинах. Звезда уверена, что мужской пол нынче очень избалован: условиями жизни, непыльной офисной работой и женским вниманием.

"Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника",

— эмоционально написала телеведущая в личном Instagram-блоге.
По мнению звезды, сегодня молодым людям достаточно присесть за стол в ресторане — и женщины «сами начинают липнуть и просится за их стол». При этом Ксения Бородина отмечает: это не предрассудки и не ханжество с ее стороны, а самая настоящая правда.

«Просто сейчас мы живем в таком мире, когда мужчине не требуется постоянно обороняться от врагов и догонять свою еду. Немало мужчин работает "в кресле за столом". Но ведь энергия, которая раньше предназначалась для защиты и охоты, никуда не девается! И именно она заставляет мужчину проявлять активность. Я не знаю, как в регионах, может там все проще, но Москва избалована этим женским вниманием»,

— посетовала знаменитость.
Звезда уточнила: в сложившейся ситуации отчасти виноваты сами женщины.

«Не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми. Неужели вам самим не приятно, чтобы за вами красиво ухаживали?! Зачем так быстро сдаваться!»

— обратилась Ксения Бородина к женской аудитории.
Отметим, 37-летняя Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. На двоих пара растит троих наследников. Младшая дочь Теона — общий ребенок звезды и ее мужа — родилась в 2015 году. Старшая дочь телеведущей Маруся появилась на свет в 2009 году, папа девочки — экс-супруг Ксении, бизнесмен Юрий Будагов. У Курбана Омарова от прошлых отношений также есть ребенок — сын Омар. К слову, не так давно Ксения Бородина показала публике архивное фото с округлившимся животиком.
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Звёзды , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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