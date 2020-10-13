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Пресняков заинтриговал фанатов новым фото 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Пресняков заинтриговал фанатов новым фото
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Владимир Пресняков в Instagram разместил снимок своей жены певицы Натальи Подольской с сыном Артемием. При этом он поставил подпись под фотографией «13». На снимке изображено время 13 часов 13 минут и день — 13 октября. Что хотел этим сказать певец остается только гадать.
@presnyakovvladimir
Между тем фанаты посчитали, что исполнительница родила второго ребенка. На звезд посыпались поздравления. «Так выглядит счастье и любовь. Поздравляем», «Рады за вас. Поздравляем с рождением ребенка», Родила? Кто родился? Сыночек-лапуля?» — стали задавать вопросы пользователи.
Отметим, что пост лайкнула и Наталья Подольская. Кроме того, в комментариях она поставила сердечко. Таким образом, можно сделать вывод, что она пока еще не родила.
Напомним, что Пресняков и Подольская сыграли свадьбу в 2010 году. Через пять лет на свет появился их сын Артемий. В скором времени звезда должна родить второго ребенка.
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Звёзды , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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