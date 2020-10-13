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Тимати резко ответил Рите Дакоте по поводу участия в «Холостяке» 

Lenta.ru 2 часа назад
Тимати резко ответил Рите Дакоте о «Холостяке»
Фото: Lenta.ru
Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Хип-хоп-артист назвал Дакоту второсортной певичкой и призвал не волноваться за молодое поколение, так как «там ребята становятся самостоятельными миллионерами уже к 20 годам».

«Ну и я в свою очередь живу для того, чтобы у моих детей было все, чего не было даже у меня. Главное не останавливаться, и это я не только про бизнес, но и про наследников»,

— написал рэпер.
Ранее Дакота осудила Тимати за участие в программе «с очевидно антисемейными ценностями». Исполнительница заявила, что рэпер «бросил вторую подряд девчонку с масенькой грудной лялькой», подразумевая его расставание с моделью Анастасией Решетовой.

«Зовите меня бабкой, кидайте в меня семки, я не понимаю, как мне воспитать ребенка с правильными ценностями, не запрещая ему телевизор, радио, интернет»

— написала Дакота в Instagram.
8 октября сообщалось, что Тимати стал новым героем восьмого сезона телепроекта «Холостяк». Выход первых выпусков запланирован на весну 2021 года.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Рита Дакота
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