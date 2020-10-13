Вот небольшой отрывок из того, что Ксения написала на своей странице в Instagram:

«У многих мужиков напрочь отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане и уже девчонки сами начинают липнуть и проситься за их стол».

Миро считает, что муж телеведущей, Курбан Омаров отлично подходит под это описание:

«Порядочный Омар, с напрочь отбитым инстинктом охотника, потому что "работает" дома, садится за стол в кафе, но ему не дают спокойно там посидеть и пошвырять яйца в сторону».

И, по мнению Миро, Бородина, понимая, что не может справиться с армией московских девушек в одиночку, «коварно действует ласками и уговорами».

Блогер также вспомнила слова Ксении, которая утверждала, что «на каждый горшок обязательно найдётся своя морковка»:

«Теперь же увещевает тем, что все девушки достойны красивых ухаживаний».

В своем посте телеведущая также утверждает, что иногда женщины виноваты в наглости мужчин, поскольку они сами являются доступными. Миро прокомментировала и это: