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У Ксении Собчак обнаружен коронавирус 

КМВ Новости и ещё 28 3 часа назад
У Ксении Собчак обнаружен коронавирус
Фото: КМВ Новости
Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид.
11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она ещё сама не знает о результате теста.
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Звёзды , Другое , Ксения Собчак
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