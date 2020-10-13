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У Ксении Собчак обнаружен коронавирус
КМВ Новости
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ещё 28
3 часа назад
Фото: КМВ Новости
Женский форум
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Недавно известная телеведущая сдавала ПЦР-анализ на ковид.
11 октября пришёл положительный результат. Правда, связаться с
Ксенией
медикам пока не удалось. Возможно, она ещё сама не знает о результате теста.
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