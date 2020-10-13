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Анна Семенович решила поработать курьером 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Семенович решила поработать курьером
Фото: Фото: личный архив
На днях Анна Семенович получила отрицательные тесты на Covid-19 и уже начала работать. Правда, пока концертная деятельность стоит на паузе, артистка нашла другой источник дохода. Блондинка устроилась в службу доставки.
Клиенты, видя на пороге Семенович, просто не верят своим глазам. К слову, Анна развозит только продуктовые наборы и только в одном районе Москвы. Но в скором будущем хочет расширить географию, чтобы ездить по всей столице.
Все больше артистов жалуются на бедственное положение, которое произошло из-за ограничений связанных с карантином. Ранее сообщалось, что убытки звезд шоу-бизнеса идут на десятки миллиардов рублей.
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Звёзды , Анна Семенович
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