Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Анна Семенович решила поработать курьером 

Анастасия Иванова 34 минуты назад
Анна Семенович решила поработать курьером
Фото: РИА Новости
На днях артистка Анна Семенович сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Поскольку пока концертная деятельность стоит на паузе, исполнительница нашла другой источник дохода — Семенович устроилась в службу доставки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Известно, что артистка развозит продуктовые наборы только в одном районе Москвы. Многие клиенты, видя на пороге Семенович, не верят своим глазам. Однако, как сообщается, в скором времени хочет расширить географию, чтобы ездить по всей столице.
Ранее «Рамблер» писал о том, что фанаты заподозрили Боню в увеличении груди.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Звёзды , Анна Семенович
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать, если ваш партнер не насытился близостью
Что делать, если ваш партнер не насытился близостью
Как должна выглядеть идеальная женщина
Как должна выглядеть идеальная женщина
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Названа вопиющая ошибка при варке картофеля
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
За что россияне полюбили имбирь
02:59
За что россияне полюбили имбирь
Еда Здоровье
Привычки, которые делают нас толстыми
06:11
Привычки, которые делают нас толстыми
Здоровье
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
05:23
Как спасти от удушья человека, поперхнувшегося едой
Здоровье
Какая косметика отбирает у вас здоровье
06:11
Какая косметика отбирает у вас здоровье
Здоровье Красота
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
03:20
Что стало с женой Харламова, брошенной ради Асмус
Звёзды Любовь
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
02:29
Что делать, если вам не нравится ваш холодильник
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
06:30
Что будет, если каждый день есть грецкие орехи
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение