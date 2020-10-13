Анна Семенович решила поработать курьером 

На днях артистка Анна Семенович сдала тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Поскольку пока концертная деятельность стоит на паузе, исполнительница нашла другой источник дохода — Семенович устроилась в службу доставки. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Известно, что артистка развозит продуктовые наборы только в одном районе Москвы. Многие клиенты, видя на пороге Семенович, не верят своим глазам. Однако, как сообщается, в скором времени хочет расширить географию, чтобы ездить по всей столице.