Ранее большую часть года продюсер лейбла «Malfa» проводил на своей вилле на Бали. Сейчас он больше проводит время в России. Как говорится, время пандемии диктует свои законы. Недавно музыкант выделил время, чтобы пообщаться с создателями видеоблога Metametrika. В беседе выяснилось, что семья и домашний очаг многое значат для Фадеева. А вот на вопрос об отношении к сексуальным меньшинствам артист ответил коротко:

«Никак».

Позже он добавил, что сейчас можно задавать такой провокационный вопрос. Но более развернутый ответ он не может предоставить.

« К ним относятся, наверно, те, кто пробовал. Я за свободные отношения, но у меня восточный тип. Для меня женщина — дом, дети и покой», - объяснил свою позицию Фадеев.

Продюсер попытался быть объективным в своих рассуждениях и на иные громкие темы времени:

«Осуждаю ли я феминизм? Зачем? Я осуждаю только подлость. И вранье. Раздражает, когда люди врут. Нравится ходить строем и говорить, что они феминистки? Пожалуйста. Нравится кричать, что не любят мужчин? Пожалуйста. Есть ли девственницы среди феминисток? Сомневаюсь».