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«Осуждаю только подлость»: Максим Фадеев высказался о семейных ценностях

Teleprogramma.pro
2 часа назад
Ранее большую часть года продюсер лейбла «Malfa» проводил на своей вилле на Бали. Сейчас он больше проводит время в России. Как говорится, время пандемии диктует свои законы. Недавно музыкант выделил время, чтобы пообщаться с создателями видеоблога Metametrika. В беседе выяснилось, что семья и домашний очаг многое значат для Фадеева. А вот на вопрос об отношении к сексуальным меньшинствам артист ответил коротко:
«Осуждаю только подлость»
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«Никак».
Позже он добавил, что сейчас можно задавать такой провокационный вопрос. Но более развернутый ответ он не может предоставить.
« К ним относятся, наверно, те, кто пробовал. Я за свободные отношения, но у меня восточный тип. Для меня женщина — дом, дети и покой», - объяснил свою позицию Фадеев.
Продюсер попытался быть объективным в своих рассуждениях и на иные громкие темы времени:
«Осуждаю ли я феминизм? Зачем? Я осуждаю только подлость. И вранье. Раздражает, когда люди врут. Нравится ходить строем и говорить, что они феминистки? Пожалуйста. Нравится кричать, что не любят мужчин? Пожалуйста. Есть ли девственницы среди феминисток? Сомневаюсь».
Напомним, что недавно композитор получил серьезную травму из-за своего нового увлечения. Еще летом Фадеев приобрел электросамокат и активно тестировал новомодный гаджет. Однако артист не рассчитал свои силы и на полной скорости упал с транспорта.
Звёзды,Максим Фадеев,
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