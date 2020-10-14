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«Боря угасает на глазах»: Сорокин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Боря угасает на глазах»
Фото: Teleprogramma.pro
Участник многих ток-шоу на телевидении и светский журналист Денис Сорокин заявил, что состояние разбитого инсультом музыканта Бориса Моисеева ухудшается с каждой неделей. Как он считает, если бы «дитя порока» был в более-менее нормальном состоянии, то его давно бы показали публике, но этого упорно не делают. Борис Моисеев. Фото: Globallookpress.com

«Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: «Боря угасает на глазах».

Как отметил Сорокин, не так давно у него состоялся разговор с бывшим продюсером Евгением Фридляндом. Именно он в свое время раскручивал Моисеева и привел его к успеху. Фридлянд выходил на связь с представителями певца, хотел помочь в реабилитации, но получил отказ, сообщает «Собеседник».
Ранее близкий друг Бориса Моисеева его концертный директор Сергей Горох отмечал, что с исполнителем все в порядке. В деньгах и лечении он якобы не нуждается.
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Звёзды , Борис Моисеев , Евгений Фридлянд , Денис Сорокин , ИД "Собеседник"
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