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Пригожин резко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской 

РИА Новости 2 часа назад
Пригожин резко ответил зарвавшейся Самбурской
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой".
Ранее артистка заявила, что никогда не стала бы встречаться с человеком, работающим пожарным. По словам Самбурской, зарплаты ее спутника в таком случае хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. Актриса также отметила, что никто не запрещает человеку выбрать профессию, которая смогла бы его обеспечить.

"Я уверен, что она (Самбурская. — Прим. ред.) сказала, что никогда в жизни не выйдет замуж за пожарного, просто она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник",

— высказался Пригожин.
Продюсер отметил, что крайне уважительно относится к представителям разных профессий, поскольку и сам в прошлом работал пожарным и грузчиком.

"Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают и охраняют нашу жизнь",

— считает он.
Пригожин надеется, что пандемия "приведет многих людей в чувства".
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Женский форум
Звёзды , Настасья Самбурская , Иосиф Пригожин , РЕН ТВ
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