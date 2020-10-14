Пригожин резко ответил зарвавшейся Самбурской

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала РЕН ТВ отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой".
Ранее артистка заявила, что никогда не стала бы встречаться с человеком, работающим пожарным. По словам Самбурской, зарплаты ее спутника в таком случае хватило бы только на оплату ее коммуналки и парковки. Актриса также отметила, что никто не запрещает человеку выбрать профессию, которая смогла бы его обеспечить.
"Я уверен, что она (Самбурская. — Прим. ред.) сказала, что никогда в жизни не выйдет замуж за пожарного, просто она никого не любит, наверное, и ее так никогда не любили. Если ты человека любишь, то неважно, кто он — пожарный или дворник",
— высказался Пригожин.
Продюсер отметил, что крайне уважительно относится к представителям разных профессий, поскольку и сам в прошлом работал пожарным и грузчиком.
"Мы должны просто кланяться до земли тем людям, которые защищают и охраняют нашу жизнь",
— считает он.
Пригожин надеется, что пандемия "приведет многих людей в чувства".