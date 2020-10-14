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«Боря угасает на глазах»: Сорокин раскрыл правду о состоянии Моисеева 

Мира Маркина 2 часа назад
«Боря угасает на глазах»
Фото: РИА Новости
Участник многих ток-шоу на ТВ и светский журналист Денис Сорокин раскрыл правду о состоянии Бориса Моисеева.
По словам Сорокина, пережитый инсульт сильно подкосил здоровье певца, и теперь его состояние ухудшается с каждым днем. В противном случае Моисеев давно появился бы на публике, считает журналист:

«Почему это происходит, наверное, все понимают. Все люди, которые близки к шоу-бизнесу, знают: "Боря угасает на глазах"».

Денис также рассказал, что успел пообщаться с бывшим продюсером Евгением Фридляндом. В свое время он раскручивал Моисеева и привел его к успеху. Как выяснилось, Фридлянд выходил на связь с представителями звезды и хотел помочь в реабилитации, но получил отказ. Об этом сообщает "Собеседник".
В то же время не так давно близкий друг и концертный директор певца Сергей Горох уверял, что с исполнителем все в порядке, и в лечении он не нуждается.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что директор Моисеева рассказал о предложении помощи от Пугачевой.
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Звёзды , Борис Моисеев , Евгений Фридлянд , Денис Сорокин
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