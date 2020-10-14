Где учатся дети российских звезд

Звезды не жалеют денег на своих детей, особенно на их образование. WMJ.ru расскажет, где получают знания наследники знаменитых фамилий и сколько их родители платят за это.
Лиза и Гарри Галкины
В этом учебном году 7-летние Лиза
и Гарри Галкины
пошли в первый класс. Примадонна и шоумен отдали наследников в «Первую Московскую гимназию» — элитную частную школу, расположенную недалеко от их семейного замка в деревне Грязи.
Прошло чуть больше месяца с момента торжественной линейки, а близнецы уже освоились и привыкли к жизни в новом статусе первоклассников. Ни ранние подъемы, ни тяжелые рюкзаки, ни школьная форма не огорчают звездных отпрысков. Они учатся с удовольствием, не боятся поднимать руку на уроках и отвечать на вопросы учителей, будь то за партой или у доски.
Месяц обучения двоих детей обходится Алле Пугачевой
и Максиму Галкину
в 288 тысяч рублей, а год — более чем в 2,5 миллиона. За эту немалую сумму учебное заведение предлагает охраняемую живописную территорию площадью более 12 гектаров, на которой имеются собственные театральная студия, музыкальное училище, школы тенниса и плавания.
Тимофей Прилучный
Этой осенью бывшие супруги Агата Муцениеце
и Павел Прилучный
отвели 7-летнего сына Тимофея грызть гранит науки в международную частную школу Leaders International School, расположенную в центре Москвы. Первенец актеров получит достойное билингвальное образование, то есть будет изучать стандартные дисциплины сразу на двух иностранных языках — английском и французском.
К слову, обучение наследника не встанет знаменитым родителям в копеечку: месяц занятий в школе стоит в районе 35 тысяч рублей, что в 4,5 раза меньше суммы, которую выложит Алла Пугачева за учебу одного только сына в подмосковной гимназии.
Саша Плющенко
Первоклассник Саша Плющенко учится в государственной школе «Перспектива», расположенной в подмосковном поселке Власиха.
В YouTube-шоу «Алена, блин!» Яна Рудковская
объяснила, чем руководствовалась при выборе учебного заведения:
«Это школа с очень хорошей безопасностью. Второй момент: мы живем в Московской области. Для меня очень важно, чтобы он общался с обычными сверстниками».
Старший сын фигуриста и продюсера посещает уроки дважды в неделю, поскольку заблаговременно освоил программу первого класса с репетиторами.
Это не обычная, а армейская школа. Скрытый объект от всяких бандитов. Туда очень сложно попасть. Мне больше всего нравятся прописи, не люблю математику и азбуку ненавижу,
— поделился впечатлениями о школе и первых учебных днях в ее стенах Саша Плющенко.
В Telegram-каналах предполагают, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко
воспользовались частными услугами школы и заплатили около 260 тысяч рублей за первый год обучения.
Анастасия Харламова
6-летняя дочь Кристины Асмус
и Гарика Харламова
стала ученицей школы «Президент», расположенной в деревне Жуковке Одинцовского района Московской области. Это образовательное учреждение является одним из самых дорогих по стоимости обучения: месяц занятий в нем стоит 180 тысяч рублей, а год — более чем 1,5 миллиона.
Высокая цена оправдывается подбором индивидуального плана для каждого ученика и созданием англоязычной среды.
Маруся Будагова
Эта школа привлекает звезд и их наследников возможностью учиться в билингвальной среде, а обучение в ней стоит 700 тысяч рублей в год.
Сафина и Микелла Абрамовы
У Алсу и Яна Абрамова
подрастают трое детей — 4-летний Рафаэль, 14-летняя Сафина и 12-летняя Микелла.
Обе звездные наследницы учатся в престижной международной школе вместе с 12-летней сестрой Влада Топалова
Анной.
«Мне нравится, что дети счастливы. Они все лето ныли: «Когда начнется школа?» Они считали дни, потом часы, потом минуты, когда же они пойдут в школу. Вот это, мне кажется, многого стоит»,
— рассказала Алсу в YouTube-шоу «Пятница с Региной».
Певица отметила, что другая несомненная заслуга школы заключается в приучении детей к благотворительной деятельности.
Матвей и Корней Петренко
Екатерина Климова
воспитывает четверых детей от трех браков — 18-летнюю Елизавету Ворошилову, 14-летнего Матвея и 12-летнего Корнея Петренко, а также 5-летнюю Беллу Месхи.
Стоимость обучения в школе — около 1,5 миллиона рублей в год.