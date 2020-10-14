"На работу иду, как на плаху!"

Дмитрий Нагиев
в беседе с изданием "Собеседник" заявил, что готов бросить работу на ТВ и в кино.
Фото: @nagiev.universal @nagiev.universal
"Работа - это вообще не мое, я, как на плаху, иду на работу. Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею",
- заявил Нагиев на премьере фильма "Гудбай, Америка!", в котором сыграл главную роль.
По словам звезды, он не в восторге от своей работы в кинематографе:
"Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать. Другой вопрос, что все, чем я занимаюсь, я пытаюсь делать честно".
Кроме того, актер признался, что время от времени мечтает оставить работу:
"Иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее. Я не умею этого делать, не могу себе этого позволить. Завидую тем, кто бросает бизнес и сидит на своем крылечке, играет на дудке".