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Вечно молодые: звезды, которые не изменились за 10 лет 

New Magazine 1 час назад
Звезды, которые не изменились за 10 лет
Фото: New Magazine
Не для кого не секрет, что все звезды гонятся за эликсиром вечной молодости. Они регулярно ходят к косметологам, тратят большие деньги на уходовую косметику, и не редко прибегают к помощи пластических хирургов. Однако знаменитости, о которых мы сегодня расскажем, все-таки смогли остановить время. Глядя на них сейчас и на фото 10-летней давности, сложно найти хоть какие-то возрастные изменения!

Энн Хэтэуэй

Глядя на Энн, смело можно сказать, время над ней не властно. Даже не так, оно ее боится и обходит стороной. Спустя годы актриса совершенно не изменилась и продолжает радовать своих поклонников цветущим видом.
New Magazine
Секрет Энн Хэтуэй просто: меньше времени на солнце, так как его излучения быстро старят кожу, тренировки не менее 5 раз в неделю, а также правильное питание. К слову, актриса является вегетарианкой. По ее мнению, все выше перечисленное — главные составляющие эликсира «вечной молодости».

Дженнифер Энистон

О неизменной внешности Дженнифер уже слагают легенды. Поклонники актрисы мечтают узнать ее секрет, ведь спустя годы Дженнифер практически не изменилась.
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Несмотря на то, что Энистон 50 лет, она выглядит на 30-35! И дело не в «уколах красоты», актриса не раз заявляла, что категорически против такого способа омоложения. Свой способ оставаться молодой Дженнифер не скрывает. С годами она стала более внимательно относиться к своему питанию. Начала регулярные тренировки в зале.

Холли Берри

Эта актриса также против всяческих хирургических вмешательств для омоложения.
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«Мы должны остановить женщин, которые хотят выглядеть на 10 лет моложе!» — говорила Холли в одно из интервью. Своим примером актриса доказывает, что можно оставаться молодой и красивой без радикальных и иногда опасных мер.

Том Круз

А этот красавец никому не рассказывает свой секрет.
New Magazine
Не известно, дело в идеальной генетике или в хирургической помощи. Но факт остается фактом с 2005 года актер практически не меняется!

Аврил Лавин

Эта звезда не изменяет своему образу спустя годы. Белокурые волосы и дерзкий черный смоки — визитная карточка Аврил. Смотря на фото 10-летней давности и на нынешние снимки трудно найти отличия.
New Magazine
Хотя сама певица за эти годы пережила немало. Аврил была на грани жизни и смерти. Ведь врачи диагностировали у нее болезнь Лайма, которая возникает из-за укуса клеща. Из-за недуга певица была прикована к постели два года. Однако, несмотря на все трудности, Лавин смогла вернуться на сцену в своем легендарном образе.
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