Звезды, которые не изменились за 10 лет

Не для кого не секрет, что все звезды гонятся за эликсиром вечной молодости. Они регулярно ходят к косметологам, тратят большие деньги на уходовую косметику, и не редко прибегают к помощи пластических хирургов. Однако знаменитости, о которых мы сегодня расскажем, все-таки смогли остановить время. Глядя на них сейчас и на фото 10-летней давности, сложно найти хоть какие-то возрастные изменения!

Глядя на Энн, смело можно сказать, время над ней не властно. Даже не так, оно ее боится и обходит стороной. Спустя годы актриса совершенно не изменилась и продолжает радовать своих поклонников цветущим видом.

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Секрет Энн Хэтуэй просто: меньше времени на солнце, так как его излучения быстро старят кожу, тренировки не менее 5 раз в неделю, а также правильное питание. К слову, актриса является вегетарианкой. По ее мнению, все выше перечисленное — главные составляющие эликсира «вечной молодости».

О неизменной внешности Дженнифер уже слагают легенды. Поклонники актрисы мечтают узнать ее секрет, ведь спустя годы Дженнифер практически не изменилась.

New Magazine

Несмотря на то, что Энистон 50 лет, она выглядит на 30-35! И дело не в «уколах красоты», актриса не раз заявляла, что категорически против такого способа омоложения. Свой способ оставаться молодой Дженнифер не скрывает. С годами она стала более внимательно относиться к своему питанию. Начала регулярные тренировки в зале.

Холли Берри

Эта актриса также против всяческих хирургических вмешательств для омоложения.

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«Мы должны остановить женщин, которые хотят выглядеть на 10 лет моложе!» — говорила Холли в одно из интервью. Своим примером актриса доказывает, что можно оставаться молодой и красивой без радикальных и иногда опасных мер.

А этот красавец никому не рассказывает свой секрет.

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Не известно, дело в идеальной генетике или в хирургической помощи. Но факт остается фактом с 2005 года актер практически не меняется!

Эта звезда не изменяет своему образу спустя годы. Белокурые волосы и дерзкий черный смоки — визитная карточка Аврил. Смотря на фото 10-летней давности и на нынешние снимки трудно найти отличия.

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Хотя сама певица за эти годы пережила немало. Аврил была на грани жизни и смерти. Ведь врачи диагностировали у нее болезнь Лайма, которая возникает из-за укуса клеща. Из-за недуга певица была прикована к постели два года. Однако, несмотря на все трудности, Лавин смогла вернуться на сцену в своем легендарном образе.