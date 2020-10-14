Артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения 

Александр Морозов , звезда «Кривого зеркала» рассказал, что за год он похудел на 40 килограммов. О планах сбросить еще 20 килограммов артист рассказал в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Морозов поделился, что из-за избыточного веса он стал испытывать сложности на сцене и в отношениях с женщинами:

«При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — считаю, что это все, дальше уже лопнул бы, наверное».

Артист рассказал, что из-за лени он не мог заставить себя похудеть, поэтому решил прибегнуть к гастрошунтированию, пояснив, что это обратимая операция, позволяющая уменьшить объем желудка.

Морозов также признался, что после процедуры не начал следить за здоровьем и нарушал предписания врачей, что привело к кровотечению из-за язвы желудка: