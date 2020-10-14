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Артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Артист «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения
Фото: @morozov_artist
Александр Морозов, звезда «Кривого зеркала» рассказал, что за год он похудел на 40 килограммов. О планах сбросить еще 20 килограммов артист рассказал в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Морозов поделился, что из-за избыточного веса он стал испытывать сложности на сцене и в отношениях с женщинами:

«При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — считаю, что это все, дальше уже лопнул бы, наверное».

Артист рассказал, что из-за лени он не мог заставить себя похудеть, поэтому решил прибегнуть к гастрошунтированию, пояснив, что это обратимая операция, позволяющая уменьшить объем желудка.
Морозов также признался, что после процедуры не начал следить за здоровьем и нарушал предписания врачей, что привело к кровотечению из-за язвы желудка:

«Сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям и директору своему. Отвезли меня в больницу, где еле откачали».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Малышева перечислила «убийственную» еду.
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