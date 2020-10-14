У Кристины Асмус подтвердился коронавирус

«Я тоже заболел, теперь понял что мир изменился это не приколы, а беда. Выздоравливай, Солнышко», «Ого! Поправляйтесь скорее, берегите себя», «Ого, вот это да! Кристина, выздоравливайте! Никогда не знаешь, когда и где эта зараза может тебя настигнуть и как она проявится. Далеко не всегда она протекает в легкой форме, к сожалению», «Кристина берегите себя, иммунитет укрепляйте орехи, финики. Больше воды, вирус не пройдёт».