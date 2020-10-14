Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

У Кристины Асмус подтвердился коронавирус

Passion.ruиещё 1
30 минут назад
Об этом актриса рассказала в своем Instagram.
У Кристины Асмус подтвердился коронавирус
Фото: @asmuskristina@asmuskristina
Актриса отметила, что у нее очень плохое самочувствие – болит горло, высокая температура и ломота во всем теле.
«В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими - температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9. Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!!»,
– подписала пост артистка.
Асмус предостерегла своих подписчиков соблюдать все меры предосторожности.
Подписчики Кристины пожелали ей выздоровления.
«Я тоже заболел, теперь понял что мир изменился это не приколы, а беда. Выздоравливай, Солнышко», «Ого! Поправляйтесь скорее, берегите себя», «Ого, вот это да! Кристина, выздоравливайте! Никогда не знаешь, когда и где эта зараза может тебя настигнуть и как она проявится. Далеко не всегда она протекает в легкой форме, к сожалению», «Кристина берегите себя, иммунитет укрепляйте орехи, финики. Больше воды, вирус не пройдёт».
Звёзды,Кристина Асмус,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители