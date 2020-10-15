«Грудь настоящая, улыбка фальшивая» 

29-летняя Дарина Эрвин, жена продюсера Александра Цекало , снова порадовала фанатов соблазнительным фото. Художница и модель снялась в облегающем топе телесного оттенка, почти полностью открывающем ее пышную грудь. Она предпочла неброский макияж и небрежную укладку волнами.

На снимке Дарина широко улыбается, но в подписи уверяет, что ее дружелюбию доверять нельзя. Также брюнетка, по-видимому, хочет развенчать слухи об искусственном происхождении своих форм.

«Грудь натуральная, улыбка фальшивая», — сообщила девушка.

Экспресс газета

Для многих подписчиков подпись оказалась даже более провокационной, чем само фото. Предвзято настроенные фолловеры считают, что Дарина, мягко говоря, слукавила, говоря о натуральности. В ответ на это преданные фанаты заявили, что завидовать нехорошо, и придется смириться с тем, что хозяйка блога по-настоящему привлекательна.