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«Грудь настоящая, улыбка фальшивая» 

Экспресс газета и ещё 1 39 минут назад
«Грудь настоящая, улыбка фальшивая»
Фото: Экспресс газета
29-летняя Дарина Эрвин, жена продюсера Александра Цекало, снова порадовала фанатов соблазнительным фото. Художница и модель снялась в облегающем топе телесного оттенка, почти полностью открывающем ее пышную грудь. Она предпочла неброский макияж и небрежную укладку волнами.
На снимке Дарина широко улыбается, но в подписи уверяет, что ее дружелюбию доверять нельзя. Также брюнетка, по-видимому, хочет развенчать слухи об искусственном происхождении своих форм.

«Грудь натуральная, улыбка фальшивая», — сообщила девушка.

Экспресс газета
Для многих подписчиков подпись оказалась даже более провокационной, чем само фото. Предвзято настроенные фолловеры считают, что Дарина, мягко говоря, слукавила, говоря о натуральности. В ответ на это преданные фанаты заявили, что завидовать нехорошо, и придется смириться с тем, что хозяйка блога по-настоящему привлекательна.
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