Одни считают, что прощать измену категорически нельзя, другие думают иначе. Эти знаменитости нашли в себе силы дать своим вторым половинам шанс на воссоединение после того, как те продемонстрировали свою неверность.

Популярная певица Наташа Королева и ее супруг, известный танцор Сергей Глушко , выступающий под псевдонимом Тарзан, недавно оказались в центре скандала. Несколько недель назад 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее была связь с Тарзаном.

Внимание к звездному семейству и обсуждение их личной жизни порядком надоели артисту и он эмоционально признался, что изменил супруге. Сергей Глушко решил поставить жирную точку в скандале с его именем и записал видео, в котором рассказал о том, как все было на самом деле.

«Я не считаю, что мне муж изменил. Тот выброс, который он устроил, я объясняю тем, что он очень эмоциональный и ведет себя как взрослый ребенок. Я не считаю, что это измена, я считаю, что это подстава. Его намеренно вели и подставляли… Я больше за него переживала, что он из-за своей глупости попал в такую ситуацию. Я не оправдываю его, но так сложилась ситуация. Самый жирный его косяк — он привел ее домой. Знаешь, сколько баб за двадцать лет мне звонили и писали о романе с Тарзаном, о беременностях своих», — заявила Наташа Королева в интервью Ксении Собчак

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного стал для поклонников знаменитой пары громом среди ясного неба. Многие не ожидали, что крепкая семья с двумя детьми распадется, но все-таки это случилось.

Муцениеце не скрывает, что причиной случившегося стала супружеская неверность — по слухам, Прилучный закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович . Теперь Агата ведет очень популярное шоу на YouTube, где расспрашивает разных известных людей о том, как они пережили развод.

Новой гостьей проекта стала актриса Юлия Меньшова , которая честно рассказала о своих отношениях с супругом Игорем Гординым . В ходе разговора речь зашла и об отношениях Агаты с Павлом Прилучным.

Муцениеце попросила у старшей коллеги совета на будущее, на что Меньшова ответила: «Не нужно загадывать. Мне кажется, вы сейчас очень держитесь за перспективу, что сойдетесь с Пашей снова», — сказала актриса.

«Считаете, что я держусь за эту перспективу?» — возразила Агата.

«Ну, это очень видно» — парировала Юлия. На это Муцениеце только и смогла обреченно ответить «Черт».

Отметим, ранее Агата уже намекала на то, что ждала от мужа первого шага к примирению, к которому, возможно, была готова, но он его так и не сделал.

Бывшая солистка группы «5sta Family» и финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова призналась, что очень тяжело переживала предательство возлюбленного, за которого собиралась замуж.

«Молодой человека сделал мне предложение, но мы не поженились, я вечно сбежавшая невеста. Он мне изменил, я очень переживала… У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной… Но люди не меняются, как правило. Иногда можно и нужно простить измену, потому что есть сопутствующие факторы, и человек действительно имеет право на ошибку. Но в том случае это не была ошибка, а то, что превратилось в систему. Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку, буду сходить с ума, если он не берет телефон», — рассказала певица в интервью каналу Super.

Леонид Агутин несколько лет назад бурно отметил завершение фестиваля «Новая волна», мягко говоря, очень расстроив жену Анжелику Варум. На вечеринке музыкант слишком увлекся не только крепкими напитками, но и неизвестной брюнеткой, оказавшейся в том же ресторане. В итоге страстные поцелуи разгоряченного певца и его новой знакомой сняли на видео, ролик выложили в Сеть…

Пока многие потешались над пылким Агутиным, самим супругам было не до смеха. Артисты продолжили гастролировать вместе, но вне сцены даже не общались. Как они рассказали сами впоследствии, как-то Леонид пришел в гримерку к Анжелике, они расплакались и… поняли, что ### не хотят расставаться.

Eastnews Брак Веры Новиковой и Сергея Жигунова разрушил сериал «Моя прекрасная няня», на съемках которого актер познакомился со жгучей брюнеткой Анастасией Заворотнюк . Жигунов развелся, а спустя два года вернулся к жене, которая его простила и приняла. По словам актера, благодаря испытаниям, через которые они прошли, и последующему воссоединению он открыл в супруге много новых ценных качеств, которые раньше не замечал.

Андрей Аршавин изменял своей будущей супруге Алисе Казьминой , когда она готовилась к свадьбе и была беременна. Футболист год параллельно встречался с моделью по имени Екатерина, супруг которой решил рассказать об адюльтере Казьминой. О разводе Алиса даже не задумывалась.

Instagram Алисы Аршавиной

«Я не понимаю, зачем этот человек появился в нашей жизни спустя два года. Наши отношения с Андреем после свадьбы и рождения дочки намного лучше. Он изменился, стал совсем другим: внимательный, заботливый, очень старается для нас. Плакал, когда появился этот Саша, не понимал, как мужик может так поступать — рушить семью. Сейчас у нас все хорошо, разводиться я не собираюсь», — рассказала она журналу «СтарХит».

В итоге Аршавины все-таки разошлись, а вот Алиса до сих пор не скрывает, что скучает по Андрею.

Фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина несколько лет жили в гражданском браке. По слухам, Оксана мечтала о свадьбе, а Роман не спешил в ЗАГС. В итоге Домнина закрутила роман с партнером по шоу «Ледниковый период», актером Владимиром Яглычем. Спустя несколько месяцев они расстались, и фигуристка вернулась к бывшему гражданскому супругу. В том же году спортсмены поженились, а спустя пару лет у них родился сын.

Несколько лет назад Нонна Гришаева и Александр Нестеров оказались на грани развода. Тогда в Сети появилось видео, в котором Гришаева целуется с коллегой по спектаклю «Варшавская мелодия» Дмитрием Исаевым . Служебный роман в итоге не разрушил брак Нонны и Александра, которые в интервью предпочитают говорить друг о друге только хорошее, а свой брак называть счастливым.

Наталья Орейро на съемочной площадке телесериала «Среди каннибалов» закрутила роман со своим партнером, красавчиком и сердцеедом Бенхамином Викуньей, с которым они играли любовников. На тот момент знаменитая актриса и певица состояла в браке с музыкантом Рикардо Мольо, который старше ее на двадцать лет…

Орейро начала реже видеться с супругом, а потом и вовсе переехала к новому возлюбленному. Однако счастливых отношений не получилось: они ссорились, а когда Наталия уезжала на гастроли, в СМИ появлялись новости о новых девушках любвеобильного Бенхамина. В итоге артистка вернулась к мужу, с которым теперь растит сына.