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Борис Моисеев: «Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя» 

Стелла Шмель 21 минуту назад
«Я пенсионер, который хочет покоя»
Фото: globallookpress.com
Информация о якобы бедственном положении певца Бориса Моисеева появляется в СМИ с завидной регулярностью. Наконец, и сам артист прокомментировал эти слухи и рассказал о том, как живет, в интервью изданию Starhit.
10 лет назад у Моисеева случился инсульт. Восстановление было долгим. С тех пор артист ведет достаточно затворнический образ жизни. Редко появляется на публике и внимания прессы не любит.

"Во-первых, я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть",

— заявил Моисеев и пояснил, что живет обычной жизнью и занимается насущными делами: лечит зуб, ходит в банк.

"Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь!",

— сказал он.
Слухи о якобы бедственном финансовом положении Моисеева прокомментировал его директор Сергей Горох. Он сказал, что Борис сейчас не нуждается в дорогих покупках, а на остальное ему хватает:

"Живет достойно, ни у кого ни разу денег не занимал. Ту же историю с зубами, которые недавно делал, оплатил сам, я вообще узнал постфактум, что лечение обошлось так недешево".

Горох пояснил, что у певца хорошая пенсия, к которой идет и надбавка в размере 30 тысяч рублей за звание Заслуженного артиста. Также Моисеев регулярно получает отчисления за свои песни.
Ранее "Рамблер" писал, что директор Моисеева рассказал о предложении помощи от Пугачевой.
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