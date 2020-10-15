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«Для папы важнее всего была свобода»: Зоя Кайдановская объяснила, почему развелись ее родители 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Для папы важнее всего была свобода»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Зоя Кайдановская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелись ее звездные родители. Отец артистки Александр Кайдановский прославился по картине «Сталкер», а мать Евгения Симонова блистательно сыграла в «Обыкновенном чуде». Александра Леонидовича уже нет в живых. Он умер в 1995 году.
«Много есть всяких причин у каждого развода. Был один из таких раздражающих факторов в их отношениях. Период, когда мама очень много работала. Бесконечные тогда у нее были роли в театре в кино. А у папы не было ничего. Мама страдала, но ничего не могла с этим поделать».
Как отметила Зоя Кайдановская, ее родители в итоге прожили вместе семь лет.
«Они расставались, а потом опять сходились. Для папы всего важнее была его свобода. Только то, что ему нравится и хочется делать — этим он и занимался», — заметила она.
Напомним, что Зоя Кайдановская замужем за актером Алексеем Захаровым. В браке у них родилось трое детей.
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