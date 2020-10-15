«Для папы важнее всего была свобода»

«Много есть всяких причин у каждого развода. Был один из таких раздражающих факторов в их отношениях. Период, когда мама очень много работала. Бесконечные тогда у нее были роли в театре в кино. А у папы не было ничего. Мама страдала, но ничего не могла с этим поделать».

Как отметила Зоя Кайдановская, ее родители в итоге прожили вместе семь лет.

«Они расставались, а потом опять сходились. Для папы всего важнее была его свобода. Только то, что ему нравится и хочется делать — этим он и занимался», — заметила она.