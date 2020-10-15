Ван Дамм 11 лет изменяет жене с любовницей из Украины 

За черными очками и скромным неприметным нарядом пряталась возлюбленная Ван Дамма Алена Каверина, которая день в день выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографии из Парижа в той же одежде.

@alenak705

Связь Ван Дамма и девушки из Кривого Рога тянется еще с 2009 года. Звезда «Кикбоксера» и «Двойного удара» и Алена встретились в Таиланде, где актер отдыхал, а девушка (по неофициальной версии) танцевала в одном из клубов. По официальной — тоже отдыхала.

Супруга Ван Дамма — актриса Глэдис Португез — об измене мужа узнала спустя год, но закрыла на нее глаза. Ходят слухи, что актер «откупился» от разгневанной жены трехэтажным особняком на берегу океана в Калифорнии за 6 миллионов долларов.

@alenak705

Новая пассия звезды тоже не осталась обделенной: она обосновалась в Бельгии. А Ван Дамм живет на две страны, до сих пор делая вид, что счастлив в браке.

Примечательно, что на заре отношений актер не скрывал от обещственности Алену, представляя ее как свою личную помощницу. Ван Дамм также неоднократно ездил в Кривой Рог к родителям девушки и даже купил им новую квартиру.

@alenak705