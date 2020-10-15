Объявлен лучший музыкант года 

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Американский певец и рэпер Post Malone (настоящее имя — Остин Ричард Пост) признан лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards. Полный список лауреатов опубликован на сайте издания.

25-летний Post Malone победил, в частности, в таких категориях, как «Музыкант года», «Лучший музыкант мужского пола», «Лучший исполнитель из чарта Billboard 200», «Лучший исполнитель из чарта Hot 100», «Самый популярный артист стриминговых сервисов», «Лучший рэп-исполнитель».