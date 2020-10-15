«Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и уже давно есть термин для таких людей — небинарные персоны. — призналась девушка. — Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Есть не только мужское и женское, но и еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете» — добавила наследница Ефремова в беседе с Лерой Кудрявцевой.