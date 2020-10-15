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«Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру» 

WMJ.ru 1 час назад
«Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру»
Фото: WMJ.ru
В день своего 20-летия девушка сменила ник в соцсетях на мужской.
14 октября дочери Ксении Качаловой и Михаила Ефремова, отбывающего наказание в тюрьме за вину в смертельном ДТП, исполнилось 20 лет. Анна Мария не раз высказывалась о своей небинарности, а к юбилею и вовсе сменила ник во всех соцсетях на мужской — теперь можно найти в Интернете под именем Аэм Тиллмари.

Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер,

— такая запись появилась в Twitter Ефремовой.

Спустя пару часов после последнего твита страницу Анны Марии заблокировали. Однако сама Ефремова предположила, что причиной тому стали ее агрессивные высказывания в адрес президента РФ и правоохранительных органов.
Напомним, что впервые Анна Мария Ефремова рассказала о своей небинарности и ориентации в эфире «Секрета на миллион».

«Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и уже давно есть термин для таких людей — небинарные персоны. — призналась девушка. — Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Есть не только мужское и женское, но и еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете» — добавила наследница Ефремова в беседе с Лерой Кудрявцевой.

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