В день своего 20-летия девушка сменила ник в соцсетях на мужской.
14 октября дочери Ксении Качаловой и Михаила Ефремова, отбывающего наказание в тюрьме за вину в смертельном ДТП, исполнилось 20 лет. Анна Мария не раз высказывалась о своей небинарности, а к юбилею и вовсе сменила ник во всех соцсетях на мужской — теперь можно найти в Интернете под именем Аэм Тиллмари.
Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер,
— такая запись появилась в Twitter Ефремовой.
Спустя пару часов после последнего твита страницу Анны Марии заблокировали. Однако сама Ефремова предположила, что причиной тому стали ее агрессивные высказывания в адрес президента РФ и правоохранительных органов.
Напомним, что впервые Анна Мария Ефремова рассказала о своей небинарности и ориентации в эфире «Секрета на миллион».
«Мне не нравится принадлежать к какому-то гендеру, и уже давно есть термин для таких людей — небинарные персоны. — призналась девушка. — Я периодически говорю о себе в мужском роде, периодически в женском. Есть не только мужское и женское, но и еще около пяти вариаций, которые встречаются гораздо чаще, чем вы думаете» — добавила наследница Ефремова в беседе с Лерой Кудрявцевой.